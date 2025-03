Ilrestodelcarlino.it - Potere rosa anche in viaggio: "Ecco il nostro diario di bordo alla scoperta dell’India"

Occhi attenti, di viaggiatrici straniere, in terra lontana. Ilin India, per le 14 cesenati che hanno scelto il ‘in pink’ per sole donne organizzato dall’agenzia Viaggi Manuzzi, è cominciato mercoledì scorso. Ela festa delle donne, le 14 ‘pink’ cesenati la vivranno in questa terra sconosciuta e affascinante, dove resteranno fino al 14 marzo. Atterrate a Nuova Delhi, nel Rajastan, stanno scoprendo la cultura, la storia e le tradizioni di un territorio ricco di mistero. "Siamo nella terra dei colori, dei tessuti, dei gioielli – dice Elena Bianchini di Viaggi Manuzzi, ideatrice del progetto - in questa area del Nordsono ancora conservati gli usi e i costumi, che affascinano da sempre l’occhio del visitatore straniero. Ieri eravamo in un orfanotrofio ad Agra, dove abbiamo donato vestiti e giochi ai bambini – dice Elena Bianchini – poi, al tramonto, abbiamo visitato il Taj Mahal, il tempio dell’amore, costruito dall’imperatore Shah Jahan in memoria dell’amatissima moglie scomparsa.