Porta Aperta sempre più impegnata anche nell'accoglienza rivolta all'universo femminile: l'8 marzo a Casa di Rut

Una Festa della Donna particolarmente sentita dall’associazionedi Modena che dasi rivolge a un’utenza prettamente maschile, e che negli ultimi tempi sta ampliando notevolmente la propria attività di supporto e accoglienza.La ricorrenza è stata celebrata pressodi Rut alla presenza del vescovo don Erio Castellucci, dell’assessora alle Politiche di Genere del Comune di Modena Alessandra Camporota, Silvia Menabue e Silvana Borsari (CdA Fondazione di Modena), Barbara Biancardi (Segretario Generale Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero), in un momento conviviale con i referenti die le signore ospiti della: Nadia, Barbara, Eugenia e Germana.di Rut è stata inaugurata in città a dicembre 2023 dacon il supporto delle realtà sopra richiamate, per offrire accoglienza e opportunità di reinserimento sociale a donne sole che non hanno la possibilità di permettersi un’abitazione, ed è la prima di questo genere a Modena.