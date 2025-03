Ilgiorno.it - Polveriera in carcere. In 740 con solo 403 posti. Aggressioni e proteste

Sovraffollamento,, eventi critici. La situazione alla casa circondariale di Monza è “calda”. E il sindacato (Uilpa Polizia penitenziaria) alza la voce chiedendo un incontro urgente. E fa il punto della situazione. A partire da unche dovrebbe ospitare 403 detenuti e invece oggi ne ha quasi il doppio, 740. In una situazione in cui oltre che sotto stress per le condizioni spesso invivibili, gli agenti (270, ne mancano almeno 40) si trovano ad avere a che fare con detenuti con problemi psichiatrici. Esempi? "I recenti fatti che hanno visto la seconda sezione come scenario: dopo una perquisizione straordinaria, un detenuto si è distinto per aggressività, minacce, distruzione di beni dell’amministrazione oltraggio". Con l’agente di custodia che "è stata oggetto e destinataria di attacchi e insulti da parte dello stesso detenuto, che non ancora soddisfatto nei giorni a seguire è diventato attore di una sceneggiata intentando una sorta di protesta salendo sui tetti della struttura".