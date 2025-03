Quifinanza.it - Polizza catastrofale entro il 31 marzo, per chi scatta l’obbligo e come mettersi in regola

Le imprese italiane hanno tempo fino al 312025 per stipulare unaassicurativa contro i danni causati da eventi calamitosi., introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti), era inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, prima della proroga concessa con il Decreto Milleproroghe che ha spostato la scadenza.Le imprese che hannodi stipulare laanti-catastrofeLe imprese, sia quelle con sede legale in Italia sia quelle estere che operano nel paese attraverso una stabile organizzazione, e che risultino iscritte al Registro delle Imprese, sono tenute per legge a stipulare una copertura per i danni ai beni immobili, a macchinari o a impianti, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali:sismi;alluvioni;frane;inondazioni;esondazioni.