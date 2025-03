Unlimitednews.it - Pogacar senza rivali, vince in solitaria la Strade Bianche 2025 e cala il tris

Leggi su Unlimitednews.it

SIENA (ITALPRESS) – Nemmeno la caduta a 50 chilometri dal traguardo, nemmeno la spalla insanguinata. I conti su quali siano i danni si faranno domani, oggi è il momento di festeggiare ancora: Tadejriprende da dove aveva lasciato lo scorso anno, ovvero dominando in lungo e in largo. Lo sloveno ha vinto la, ancora una volta in: stavolta lo scatto decisivo è arrivato ai -18, ma cambiando l’ordine il risultato resta sempre lo stesso. La svolta della gara – un percorso lungo lesenesi di 213 chilometri – è arrivata a 78 chilometri dall’arrivo, quando Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ha attaccato: pronta la risposta dello sloveno il quale ha rilanciato subito l’azione e nel giro di pochi chilometri i due hanno ripreso i fuggitivi. Si è formato dunque un terzetto di testa insieme a Connor Swift (Ineos Grenadiers), ma a 50 chilometri dall’arrivo il campione del mondo in carica è scivolato in discesa andando a finire nel fossato.