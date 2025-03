Sport.quotidiano.net - Pogacar racconta la caduta alle Strade Bianche 2025: “Tutta colpa mia”

Siena, 8 marzo- Vincere in ogni salsa, nel vero senso della parola: dopo tante cavalcate chilometriche solitarie all'apparenza senza avversari, Tadejallasperimenta prima la presenza alla sua ruota di un coriaceo Tom Pidcock e poi una clamorosain discesa che sembra metterlo ko. Niente di tutto questo: sul secondo passaggio sul Colle Pinzuto lo sloveno, seppur sanguinante e ferito nel corpo e nell'anima, si sbarazza dell'unico rivale di giornata e va ad apporre il tris a Piazza del Campo, come in precedenza riuscito solo a Fabian Cancellara. Le dichiarazioni diE dire che ieri, quasi profeticamente, il corridore dell'UAE Team Emirates XRG (che piazza sul podio anche il gregario Tim Wellens) aveva affermato di non poter vincere per sempre: certamente, tutto finisce, ma quel momento è decisamente lontano se il successo è arrivato anche in una giornata non esattamente fortunata.