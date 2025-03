Ilfattoquotidiano.it - Pogacar nella leggenda delle Strade Bianche: vince per la terza volta, eguagliato Cancellara

Un incredibile Tadejnonostante una caduta ha vinto nettamente l’edizione 2025, giunta alla sua diciannovesima edizione. Lo sloveno dell’Uae Team Emirates eguaglia il record di tre successi di Fabiancorsa toscana con partenza e arrivo a Siena, in Piazza del Campo, dopo 213 i km.Un’impresa incredibile quella di(già vincitoreedizioni 2022 e 2024), che a 50 chilometri dall’arrivo è scivolato in una curva in discesa su un tratto di semisterrato mentre era in fuga con l’inglese Thomas Pidcock. Il campione del mondo è finito in un fosso ma per fortuna senza conseguenze, visto che in un attimo si è rialzato ed è risalito in bici andando subito a riprendere il britannico.A 18 chilometri dalla fine, poi, in un tratto sterrato in salitaha staccato Pidcock con una azione di forza arrivando da solo sul traguardo di Siena.