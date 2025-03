Lapresse.it - Pogacar eguaglia Cancellara, tris alle Strade Bianche

Un incredibile Tadejnonostante una caduta ha vinto nettamente l’edizione 2025 delleCrédit Agricole, prima corsa UCI WorldTour italiana organizzata da RCS Sport e giunta alla sua diciannovesima edizione. Lo sloveno dell’Uae Team Emiratesil record di tre successi di Fabiannella corsa toscana con partenza e arrivo a Siena, in Piazza del Campo, dopo 213 i km. Un’impresa incredibile quella di(già vincitore delle edizioni 2022 e 2024), che a 50km dall’arrivo è scivolato in una curva in discesa su un tratto di semisterrato mentre era in fuga con l’inglese Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).Ciclismo,uominiIl campione del mondo è finito in un fosso ma per fortuna senza conseguenze, visto che in un attimo si è rialzato ed è risalito in bici andando subito a riprendere il britannico.