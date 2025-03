Sport.quotidiano.net - Play In Out. Virtus all’attacco del Ferentino nel match interno

Leggi su Sport.quotidiano.net

Domani laCivitanova avrà l’occasione neldi riprendere in classifica il Basketche vanta 2 punti in più nella classifica deiIn Out di basket. "Dovremo essere aggressivi in difesa - è la ricetta di Massimiliano Domizioli, coach della- e attaccare in velocità considerando che alcuni degli avversari non sono più giovanissimi". Dall’altra parte ci sarà un avversario di valore. "ha individualità di rilievo, penso a Ciarpella, Rullo, Visconti, cioè può contare su elementi che hanno giocato anche in categoria superiore. Inoltre di recente si sono anche rinforzati". Ma c’è da guardare in casa propria e soprattutto la squadra civitanovese dovrà fare un deciso passo avanti. "Dobbiamo migliorare in fretta a leggere le varie situazioni perché commettiamo sempre gli stessi errori.