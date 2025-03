Pioli arrabbiato con gli ultimi punti abbandonati al-Nassr ma ha simpatia per i giocatori affaticati

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-08 00:03:00 Breaking news:Il boss di al-Stefanoha provatoper i suoidopo il loro pareggio per 2-2 con Al Shabab.Erano piùper Cristiano Ronaldo e Co e un altro cartellino rosso, con le loro speranze di vincere la Saudita Pro League quasi finita.Nonostante provenga da un goal, con Ronaldo sul referto, la squadra di casa non ha potuto resistere a Riyadh.Di conseguenza, si trovano 10dietro i leader Al-Ittihad.Emette il risultato alla fatica e alla mancanza di nitidezza dovuta alla congestione del dispositivo.Parlando dopo il gioco, ha detto: “Sono triste per il risultato della partita e prometto al pubblico che presenterò un livello migliore nella prossima partita.“Sono triste perché i nostrihanno lavorato duramente sul campo e avremmo potuto ottenere un risultato migliore.