Pietro Orlandi sulla morte di Sabrina Minardi | Mi dispiace per la morte di una persona era il caso che qualcuno la sentisse

Il fratello di Emanuela, parla all’Adnkronos delladinota per essere stata lega a Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990.su: Le dichiarazioniEmanuelaè scomparsa a Roma il 22 Giugno 1983 – Photo Credit: corrieredellacittàparla all’Adnkronos della scomparsa di, la donna legata a Enrico De Pedis che con le sue dichiarazioni aveva rilanciato le indagini suldi Emanuela, la quindicenne scomparsa nel giugno del 1983.“Miper ladi unae mianche perché dal 2015, con le ultime dichiarazioni che ha fatto, nessuno l’ha più ascoltata. Forse era ilchela; io gliel’ho chiesto più volte in passato, ma non ha mai voluto incontrarmi”.