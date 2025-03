Metropolitanmagazine.it - Pietro Orlandi sulla morte di Sabrina Minardi: “Mi dispiace per la sua morte, era il caso che qualcuno la sentisse”

Il fratello di Emanuela, parla all’Adnkronos delladinota per essere stata lega a Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana, assassinato il 2 febbraio 1990.su: Le dichiarazioniEmanuelaè scomparsa a Roma il 22 Giugno 1983 – Photo Credit: corrieredellacittàparla all’Adnkronos della scomparsa di, la donna legata a Enrico De Pedis che con le sue dichiarazioni aveva rilanciato le indagini suldi Emanuela, la quindicenne scomparsa nel giugno del 1983.“Miper ladi una persona e mianche perché dal 2015, con le ultime dichiarazioni che ha fatto, nessuno l’ha più ascoltata. Forse era ilchela; io gliel’ho chiesto più volte in passato, ma non ha mai voluto incontrarmi”.