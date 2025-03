Juventusnews24.com - Pietrelli Juventus Next Gen, Brambilla gli muove un appunto: «Si è inserito bene, ma deve acquisire un fattore determinante»

di RedazioneNews24Gen: l’allenatore della Seconda Squadra bianconera spende due parole anche per, ecco le sue considerazioniAlessandroè stato protagonista della seconda sconfitta consecutiva che laGen ha totalizzato oggi contro il Team Altamura. Su di lui si è espresso l’allenatore della Seconda Squadra bianconera, Massimo, che ha rivelato le seguenti parole.– «Sta crescendo di partita in partita, non è facile arrivare qua l’ultimo giorno di mercato ma si èavere più conoscenza dei compagni, oggi ha fatto una buona partita».LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DIPOSTGEN TEAM ALTAMURALeggi sunews24.com