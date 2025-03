Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, la nuova versione di Manuela Bianchi: “Louis era in garage e mi ha parlato di un corpo”

Omicidio di: indagata la nuora della vittimaNuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di, la donna di 78 anni trovata morta nell’ottobre 2023 neldel condominio in cui abitava, a Rimini, in via del Ciclamino. Dopo mesi di indagini,, nuora della vittima, è ora formalmente indagata per favoreggiamento. Fino ad oggi, l’unico sospettato e accusato del delitto eraDassilva, vicino di casa della vittima e amante della stessa, attualmente in carcere dal luglio 2024.L’interrogatorio diNella mattina del 4 marzo,è stata accompagnata al Palazzo di Giustizia di Rimini dal suo avvocato Nunzia Barzan e dal consulente criminalista Davide Barzan per essere ascoltata come persona informata sui fatti.