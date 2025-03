Isaechia.it - Pierdavide Carone a Verissimo svela in quale preciso momento (legato alla morte di un famoso cantante) si è “inceppata” la sua carriera

, reduce dvittoria a Ora o mai più, è stato ospite di Silvia Toffanin a.Il, divenuto noto per aver partecipato nel 2010nona edizione di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato come sta vivendo questo nuovo capitolo della sua:E’ un bel, sto affrontando il presente di corsa perché io avevo fatto scelte di vita artistica più raccolte, di nicchia, un po’ più lente. Poi è arrivato Ora o mai più e il mondo ha accelerato all’improvviso. Mi mancava la percezione così ampia della gente. Oggi viviamo in un mondo molto veloce e a volte di apparenze, quindi sembra che se non fai una determinata cosa, come la musica, in un contesto ampio, è come se non la faccia affatto. Mi fa piacere che adesso più gente sa che faccio questo.Ilha poi ricordato il suo percorso ad Amici:Ad Amici ero timido, ogni volta che arrivava Maria a dirmi qualcosa mi diceva di sciogliermi.