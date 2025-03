Imolaoggi.it - Pichetto: ‘il gas russo non ci serve’

“Per noi non c’è necessità di comprare il gasperché noi abbiamo diversificato completamente le fonti, quindi noi non abbiamo un problema quantitativo, noi siamo ormai attrezzati per trasferire gas verso la parte continentale, certamente sono i paesi dell’Europa che hanno i grandi difficoltà Ungheria Slovacchia, che che spingono in quella direzione”. Lo ha.