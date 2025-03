Ilgiorno.it - Pessano, fucilati dai nazifascisti . Erano sette ragazzi: ricordiamoli

A 80 anni dal sacrificio, celebrazioni solenni aper ricordare imartiri che il 9 marzo 1945 furonoper rappresaglia dai. ", la lezione della storia non va dimenticata", dice il sindaco Alberto Villa. Domani, alle 10, il corteo di Anpi e Comune, in testa il primo cittadino, raggiungerà il cippo dedicato ai partigiani: Alberto Gabellini, Mario Vago, Romeo Cerizza, Angelo Barzago, Dante Cesana, Claudio Cesana e Angelo Viganò. Tutti tra i 20 e i 30 anni, il loro ricordo aleggia sempre nel borgo. Lunedì, saranno gli alunni a riflettere sull’eccidio ai piedi del monumento. Così gli adolescenti di oggi torneranno a vivere la vicenda dei partigiani della Brigata Garibaldi di Bussero, che uccisero un comandante della Spreer, il genio militare tedesco di stanza in paese negli anni dell’occupazione, per vendicare il quale le SS scelsero un drappello di detenuti in carcere a Monza, graziando di fatto una decina di pessanesi, dopo l’intervento del podestà Mario Scotti.