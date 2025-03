Laprimapagina.it - Perugia ricorda le donne antifasciste detenute nel carcere femminile

Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale della Donna, si è tenuta ala cerimonia in memoria delleincarcerate durante il regime fascista. L’evento si è svolto sotto la lapide commemorativa di via del Parione, luogo simbolo del sacrificio di tanteche, durante la Seconda Guerra Mondiale, lottarono per la libertà pagando con la prigionia il loro impegno.Organizzata dalla Provincia dicon il sostegno di ANPI e altre associazioni, la cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, studenti e rappresentanti istituzionali. Presenti, tra gli altri, la sindaca diVittoria Ferdinandi, la consigliera provinciale alle Pari opportunità Francesca Pasquino, la segretaria nazionale A.N.P.P.I.A. Serena Colonna, il presidente della sezione Anpi Partigiane d’Italia Jacopo Manna e la partigiana Mirella Alloisio, testimone diretta di alcune dellete.