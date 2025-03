Sport.quotidiano.net - Perugia, esame trasferta. Cangelosi non ha dubbi: "Col Milan Futuro la sfida più importante delle nove»

Al debutto con l’Entella ha visto svanire il pareggio all’ultimo minuto, con l’Ascoli in casa ne ha gudagnati due nel recupero: Vincenzoè alla terza col. E per la partita di oggi incon ill’allenatore ha le idee chiare. "Per me questa è la partita piùche restano – spiega l’allenatore alla vigilia – perché ci può mettere in una situazione di tranquillità, i tre punti potrebbero darci la serenità giusta per affrontare al meglio le gare che poi resteranno. Questo non vuol dire che sarà un impegno semplice: ilha problemi di classifica, ma la partita è insidiosa, serviranno attenzione e determinazione, perché la rosa è composta da calciatori di qualità e alcuni anche esperienza". L’allenatore dovrà rinunciare a qualche pedina, ma il recupero di buona parte della rosa consente di non rischiare.