Laprimapagina.it - Perugia. Castel del Piano: modifiche alla circolazione stradale e provvedimenti per il passaggio della Tirreno-Adriatico

Leggi su Laprimapagina.it

Per garantire la sicurezzae gestire al meglio il flusso di traffico, l’Amministrazione Comunale ha recentemente adottato alcune misure significative.A seguito dell’alto numero di incidenti verificatisi in via dei Narcisi, nella località Casaglia, è stato deciso di instre un nuovo impianto semaforico. Questo intervento introdurrà il senso unico alternato lungo il tratto indicato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per gli automobilisti e i pedoni. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà ripristinato l’impianto semaforico sulla strada/Ponte Valleceppi, una misura necessaria per far fronte all’aumento del traffico nella zona.Un altro importante provvedimento riguarda ilcorsa ciclistica, che attraverserà il territorio comunale il 12 marzo, tra le 13:30 e le 14:40.