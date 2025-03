Liberoquotidiano.it - "Perturbazioni in serie". Italia minacciata dal maltempo: Giuliacci, ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Caldo e bel tempo addio. Dalla prossima settimana l'tornerà a fare i conti con il. Lo dicono gli esperti. Stando al team di Marioci apprestiamo ad andare incontro a un peggioramento. Occhi puntati sulla giornata di domenica 9 marzo quando il peggioramento colpirà prima il Piemonte, Liguria e Toscana dove si potrebbero raggiungere i 200 mm di accumulo in poche ore. Il timore è infatti il "rischio nubifragi". Ma non solo, perché l'ingresso di aria più fredda in quota porterà a un calo delle temperature. La conseguenza? La neve a tratti abbondanti sulle Alpi occidentali a partire dai 1000 metri di quota. Una situazione che si estenderà - entro le prime ore di lunedì - anche sul resto del Nord, alle regioni tirreniche e sulla Sardegna.allora che per i meteorologi "la prossima settimana sarà all'insegna delgrazie all'ingresso di nuoveche porteranno abbondanti piogge e nevicate".