Anteprima24.it - Perde il controllo dell’auto e abbatte guardrail e palo della luce

Tempo di lettura: < 1 minutoI CarabinieriCompagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti sulla SP 190, dove un’auto, dopo aver sfondato ile abbattuto unpubblica illuminazione, è finita in un terreno privato.Il proprietario del veicolo è stato rintracciato al pronto soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.L'articoloilproviene da Anteprima24.it.