Fanpage.it - Perché non riusciamo a toglierci dalla testa Tutta l’Italia di Gabry Ponte

Leggi su Fanpage.it

Per molte persone, Sanremo 2025 resterà nella memoria per due ragioni: Lucio Corsi con Topo Gigio e il refrain ossessivo “l’Italia,l’Italia,l’Ita-li-ah!”. Complice la povertà compositiva e produttiva di gran parte dei brani in gara, a livello di memorabilità se non di ascolti,l’Italia disembra destinata a incastonarsi nel ricordo di questa parte dell’anno musicale, nel bene e nel male.