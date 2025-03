Perché non è possibile che Liliana Resinovich si sia suicidata i dettagli dall’autopsia sulle ferite in 4 punti

Leggi su Open.online

È imchesia morta per cause accidentali. Sul suo corpo i sono lesioni che secondo il medico legale sono incompatibili con un errore. Il volto della donna è «attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra», oltre che «alla mano destra». Quattro «poli d’urto diversi», si legge nella relazione di 240 pagine che smentisce l’ipotesi di suicidio che aveva portato la procura di Trieste a chiedere l’archiviazione del caso un anno e mezzo fa. La donna è stata quindi colpita in quattro, in posizioni del corpo che secondo i periti non possono considerarsi accidentali, magari frutto di una banale caduta.Lesul voltoera scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste. Il 5 gennaio seguente è stata trovata in un bosco non lontano dalla sua abitazione.