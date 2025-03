Oasport.it - Perché Lorenzo Musetti avrà un vero scontro diretto con un francese nel ranking ATP

Leggi su Oasport.it

, numero 15 del tabellone e 16 ATP, nel terzo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis affronterà, nella giornata di domani, il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 20, nonché 21 al mondo, nel match in programma sul cemento outdoor di Indian Wells, in California (USA).Si tratterà del secondo confronto tra i due sul circuito maggiore, con l’unico precedente vinto lo scorso anno dall’azzurro, che nei sedicesimi del Masters 1000 di Montecarlo si impose sulla terra battuta outdoor in due set con lo score di 6-3 7-5.Entrambi i tennisti lo scorso anno ad Indian Wells si fermarono ai sedicesimi, e per questo motivo tutti e due hanno confermato i 50 punti conquistati nel 2024: nellive, dunque,resta al 16° posto a quota 2650, mentre Fils è sempre a quota 2330, ma è salito al 20° posto.