Perché le donne cucinano per amore e gli uomini per lavoro?

«Siamo brave, siamo caparbie, siamo studiose, ma non basta ancora, sembra non bastare mai. E allora, forse, a parte il fatto di partire da condizioni di minor favore, non è che siamo le prime a non riuscire a concretizzare davvero quello che pensiamo di volere? Non è forse che la nostra attitudine, seppur imposta da un’educazione decisamente slivellata, ci impedisce di andarci a prendere quello che dovrebbe essere anche nostro?». In questa giornata, spesso poco sentita dallestesse – forsepercepita come il simbolo di una società patriarcale che, più o meno consapevolmente, continua a considerarci una minoranza da tutelare – abbiamo voluto affiancare alla riflessione, lucida e razionale, contenuta nelle parole di Anna Prandoni un’analisi delle dinamiche latenti, profondamente radicate nella cultura e nell’inconscio collettivo.