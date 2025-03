Fanpage.it - Perché l’8 marzo si regalano mimose (che ci ricordano solo quanto sia difficile essere donne oggi)

Leggi su Fanpage.it

L'8è la Festa della Donna e resiste la tradizione di regalare: è il fiore simbolo per eccellenza della ricorrenza. Eppure, più che un dono, suona come il promemoria disiauna donna, disia in alto mare la lotta a disuguaglianze, discriminazioni, violenze, umiliazioni.