Gamberorosso.it - Perché in Giappone il ramen si mangia con il risucchio

Leggi su Gamberorosso.it

Che se ne facciano una ragione conservatori e gastronazionalisti, l’interesse per la cultura altrui è in crescendo. In Italia, come all’estero, la curiosità di scoprire nuove pietanze risulta tangibile. Sarà la globalizzazione o magari il dilagare di una prospettiva di più ampie vedute, ma il cibo "straniero" esercita su di noi un certo fascino. Soprattutto fra i giovani, che nel weekend sgomitano pur di accaparrarselo. E non sarebbe tanto assurdo scoprire presto che sanno usare meglio le bacchette delle posate. Il futuro che ci aspetta è questo: una società a misura di cittadini del mondo. Cosmopoliti come Takahiko Kondo, executive chef insieme alla moglie Karime Lopez del ristorante Gucci Osteria a Firenze. Sono anni che lavora assimilando tecniche e preparazioni del Bel Paese, ma le origini sono altre, quellesi.