Perché il pop vietnamita piace sempre di più

Nel 2019 Son Tung M-TP, uno dei cantanti più famosi del Vietnam, pubblicò su YouTube il video del suo nuovo singolo Hay Trao Cho Anh in collaborazione con il rapper statunitense Snoop Dogg. Il brano diventò subito una hit internazionale. Fu in quel momento che la musica popuscì definitivamente dai confini nazionali, superò quelli asiatici e iniziò a conquistare fan in tutto il mondo.Il cugino ‘povero’ del K-pop sta crescendo È però un’invasione silenziosail V-pop non è spinto dal marketing e, soprattutto, dai milioni di dollari che accompagnano invece il ben più blasonato K-pop. Ma grazie a tormentoni, ritornelli orecchiabili e collaborazioni con affermati artisti stranieri, si sta comunque ritagliando nuovi spazi. Lo si capisce da quanto accade in patria, dove i ricavi complessivi dello streaming hanno raggiunto i 40 milioni di dollari nel 2024 (settimo posto tra tutti i Paesi asiatici).