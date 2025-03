Perché ho abbracciato Stefania Grande Fratello Shaila choc in confessionale | altro che pace

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ecco la paladina delle donne”. Scoppia un nuovo caso suGatta, concorrente del. L’ex velina di Striscia la Notizia, al termine dell’ultima puntata, ha avuto un acceso confronto conOrlando in salone, davanti a Jessica Morlacchi. A far scoppiare la scintilla è stata proprio, che ha definito“cattiva” per il comportamento tenuto durante la diretta, sia nei confronti di Chiara Cainelli che di Lorenzo Spolverato., ovviamente, si è risentita per il giudizio di, dando vita a una breve discussione. Tuttavia, alla fine le due si sono chiarite.ha ammesso di aver utilizzato una parola forse troppo forte: “Ero nervosa dopo la fine della puntata”. Tanto che tra loro c’è stato anche un abbraccio per mettere un punto alla vicenda.