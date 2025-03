Oasport.it - Perché Berrettini (per ora) sta perdendo posizioni a Indian Wells nel ranking ATP

Dopo due match convincenti Matteosi è qualificato per il terzo turno dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: il romano finora ha incamerato 50 punti utili per ilATP, ma scarterà 90 punti lunedì 17 marzo, e per questo finora ha perso una posizione nella classifica mondiale virtuale.Il romano lunedì scorso era 39° in graduatoria a quota 1620, mentre ora è a quota 1580, ed è sceso al 30° posto. In caso di approdo agli ottavi l’azzurro si porterà a quota 1630, ma resterà 30°, invece qualificandosi per i quarti si porterebbe a quota 1730, al 28° posto virtuale.Vincendo ancora ed andando in semifinalesalirebbe a 1930 punti, in 24ma posizione, mentre arrivando in finale l’azzurro si ritroverebbe a quota 2180, in 22ma piazza, infine, con la vittoria in finale si isserebbe a quota 2530 punti, andando al 17° posto.