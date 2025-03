Lidentita.it - Per Vannacci un tamponamento in Toscana: sta bene

Leggi su Lidentita.it

Ancora il generale Robertonelle cronache. Non nuovo a quelle toscane – vive a Viareggio – l’europarlamentare della Lega è stato coinvolto in un lieve incidente stradale verificatosi a Lido di Camaiore: il fatto, ad uno stop in via Italica, nella direzione di Capezzano Pianore, intorno alle 8 e 30 di oggi, Roberto. Perunin: staL'Identità.