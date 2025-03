Per la prima volta un gel imita le caratteristiche della pelle umana | Si ripara da solo in 4 ore

Leggi su Open.online

Un gruppo di scienziatiAalto University, in Finlandia e dell’Università di Bayreuth, in Germania ha creato un innovativo gel capace dire le principali. Il materiale riesce nella difficile sfida di emulare sia la flessibilità, sia la resistenza, sia la capacità dirsicute. Potrebbe avere numerose applicazioni, dalla somministrazione di farmaci alla creazione diartificiale e sensori robotici. Fino a oggi, i materiali si erano dimostrati capaci di acquisireuna di queste proprietà alla, ma lo studio pubblicato su Nature Materials apre la strada a un drastico cambiamento. La struttura del gelIl nuovo idrogel – ovvero formato da molecole disperse in acqua – supera le lzioni precedenti grazie a un’innovativa composizione.