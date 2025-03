Ilfattoquotidiano.it - “Per il linfedema primario mi sono vergognata per anni della mia gamba diversa. Vestirsi era una sfida, il mare era un incubo”: così Alessia Zurlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fa la giornalista ed è anche una “moimperfetta”, come ama definirsi, molto attiva anche sui social. Il messaggioè mirato alla prevenzione, ma anche a far conoscere ancora di più il. “Un giorno, facendo la doccia, abbassai lo sguardo sul mio inguine ed era lì. – ha raccontato a Vanity Fair – Si distingueva bene il profilo rigonfio, sul lato destro, di un corpo minuto di bambina. Chiusi il rubinettodoccia e rimasi un po’ lì, con il capo chino e lo sguardo verso il mio ventre. Chiamai mia mamma. Uscendo da quella doccia, sentivo che nulla sarebbe più stato come lo conoscevo prima, io non sarei più stata quella che ero”.aveva 12poi “cinque lunghiper una diagnosi: era il periodo a cavallo tra gliOttanta e Novanta.