"Per amore getto pure la spazzatura. Da domani chi fa patriarcato si busca una multa": Checco Zalone irrompe alla Festa della Donna con "L'ultimo giorno di patriarcato" – IL VIDEO

A sorpresa, ma non troppo, per laha pubblicato il brano “di“. Ilsi sviluppa nel paesino di San Masculo (non a caso) diventa così la prima località a vietare ile la moglie di, interpretata dall’attrice Vanessa Scalera, popolarissima per la serie tv Rai “Imam Tataranni”, è la miglior rappresentazione di questo mondo “fantastico”.A La Repubblica l’attore e cantante aveva dichiarato: “Ho un’idea per una cosa nuova, una canzone. Si intitoladi. L’idea è che in un paesinoCalabria c’è un’ordinanza comunale che dice che èche si può fare, dachi fasiuna. E quindi vorrei raccontare la tragedia di questa famiglia che ha vissuto sempre con ’sto”.