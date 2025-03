Inter-news.it - Pellegrino show: scoppiettante 2-2 tra Parma e Torino

Leggi su Inter-news.it

Si è chiuso con il risultato di 2-2 l’anticipo del sabato pomeriggio tra. Botta e risposta allo stadio Tardini, con le squadre che sorridono a metà e con un solo punto in cascina. PARI – Finisce con il risultato di 2-2 l’anticipo del sabato pomeriggio tra: match ricco di spettacolo e di gol andato in scena al Tardini. Dopo i primi venti minuti di studio, ci pensano i granata a sbloccare il match del con Elmas bravo a finalizzare in rete il cross di Cesare Casadei. Al 60? arriva il pareggio delconche si libera di un calciatore dele col destra lascia partire un tiro teso che si spegne all’angolino basso. Al 72? festeggia ancora ilcon Guillermo Maripan che serve Che Adams bravo a insaccare sotto al sette il nuovo sorpasso dei granata.