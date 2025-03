Ilnapolista.it - Pellegrino è il nuovo Retegui? Ecco Il nuovo bomber del Parma: è già caccia agli antenati per la Nazionale

è il? Ildel, è giàper la-Torino 2-2 dice che Elmas avrebbe fatto comodo al Napoli. Non si capisce come mai il nord macedone sia andato in largo in Bundesliga con il Lipsia. Rientrato in Serie A, con la ma del Torino, ha segnato tre gol in quattro partite. Una media da. È stato protagonista anche oggi: ha segnato la rete dello 0-1 per i granata e ha giocato complessivamente una buona partita.Ma l’eroe di giornata aè un argentino arrivato in Italia a gennaio. Mateo, 23 anni, arrivato dal Velez Sarsfield. Di professione centravanti. Detto, fatto. Chivu lo fa entrare al minuto 55 in sostituzione di Benny. Terza presenza in Serie A. E l’argentino segna una doppietta che consente ai gialloblù di Chivu pareggiare la partita (dopo l’1-1, Che Adams aveva riportato in testa il Torino).