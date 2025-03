.com - Pechino Express 2025, conferenza con i concorrenti, Costantino «Oggi gara feroce» e Fru «La nostra luna di miele segreta»

Presentata instampa l’edizionedi, con i timonieridella Gherardesca e Gianluca Fru, e le 9 coppie in, da Jury Chechi e Antonio Rossi a Scintilla e Federica CambaSi è tenuta lastampa di– Fino al tetto del mondo, il celebre adventure game di Sky e NOW, condotto dadella Gherardesca, con Fru come inviato speciale. L’edizione di quest’anno porterà idalle Filippine al Nepal, passando per la Thailandia, in un viaggio epico tra giungle, oceani e vette mozzafiato.Presenti inle 9 coppie in:I primi ballerini (Virna Toppi e Nicola Del Freo)Gli spettacolari (Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba)I magici (Jey e Checco Lillo)Le atlantiche (Ivana Mrázová e Giaele De Donà)I medagliati (Jury Chechi e Antonio Rossi)Gli estetici (Giulio Berruti e Nicolò Maltese)I cineasti (Nathalie Guetta e Vito Bucci)I complici (Dolcenera e Gigi Campanile)Le sorelle (Samanta e Debora Togni)della Gherardesca: «Un viaggio unico, un programma in continua evoluzione»Il conduttoredella Gherardesca ha sottolineato come il programma sia diventato sempre più competitivo: «Se all’inizio era vissuto come un’avventura turistica,è una vera e propria