Scuolalink.it - PCTO e Maturità 2025: le FAQ del MiM per chiarire i dubbi sull’ammissione e sugli esoneri

Leggi su Scuolalink.it

A partire dalla, gli studenti delle scuole superiori devono affrontare una novità importante: il completamento dei(Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) è diventato un requisito obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha recentemente pubblicato una serie di FAQ per rispondere aipiù .: le FAQ del MiM perScuolalink.