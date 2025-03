Dayitalianews.com - Paura a Roma, 21enne accoltellato durante una rissa a Torre Angela

per un giovane di 21 anniquesta notte (8marzo)unanella periferia est di.Il fatto è avvenuto adove, questa notte un ragazzoè rimasto gravemente ferito in unain via dinova. Cinque persone sono rimaste coinvolte in unascoppiata in strada verso le 4 di notte; un ragazzo di 21 anni è statoall’addome e a un braccio.Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ragazzo al policlinico Tor Vergata. Fortunatamente, ilnon sarebbe in pericolo di vita. All’arrivo degli agenti di polizia sul luogo della, tutti i ‘protagonisti’ dellaerano già fuggiti. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Foto di repertorioL'articolounaproviene da Dayitalianews.