Oasport.it - Pattinaggio artistico, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia. Guignard-Fabbri guidano gli azzurri

Manca poco all’appuntamento più importante della stagione di. Si disputeranno infatti dal 23 al 29 marzo i Campionatidi, evento quest’anno in scena negli Stati Uniti, precisamente sul ghiaccio di Boston. Non sarà una gara come le altre perché, come sappiamo, oltre al blasone delle medaglie in palio ci saranno anche i primi pass per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà della partita con una nutrita spedizione composta da sette rappresentanti, tutti con ambizioni differenti.I fari saranno ovviamente puntati sui veterani Charléne-Marco, a caccia del terzo metallo iridato della carriera dopo l’argento del 2023 ed il bronzo del 2024. A lottare con glici saranno i padroni di casa Madison Chock-Evan Bates, i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier e i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson.