Passi avanti verso il nuovo ponte lungo la strada della Valle di Teva

Urbino ha ospitato l’altro ieri una seduta del consiglio provinciale, che come annunciato dal presidente Giuseppe Paolini d’ora in poi si terranno in modo alternato tra Urbino e Pesaro. Vari i temi all’ordine del giorno, quasi tutti attinenti l’entroterra: un passo importante per ladiè stato fatto con l’approvazione dell’acquisto da privati delle aree necessarie ai lavori per la costruzione del, un fondamentale collegamento tra i comuni di Macerata Feltria e Monte Cerignone. Varato poi il piano annuale 2025 per la gestione del cinghiale nella Riserva del Furlo, per contenere i danni alle zone agricole limitrofe. Sulla base dei censimenti effettuati nel 2024, il prelievo previsto quest’anno nel Piano ammonta a 89 unità. Sono 65 le stazioni fisse di sparo, 60 i selettori coinvolti.