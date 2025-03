Lanazione.it - Passaggio di consegne in cattedrale. Nuovo parroco dopo mezzo secolo

Cambio cambio della guardia nella condi Sarzana: don Franco Pagano ha ricevuto il testimone da monsignor Piero Barbieri che per quasiha curato la guida pastorale della basilica di Santa Maria Assunta. E’ stato il vescovo ad annunciare la rinuncia di monsignor Barbieri,dal 1976, e la sua sostituzione, al momento come amministratore parrocchiale, con don Pagano. Monsignor Barbieri, che ha superato gli 86 anni, prosegue comunque nella collaborazione pastorale, con la celebrazione delle messe e le confessioni, nella veste diemerito. L’avvicendamento, formalizzato a inizio febbraio, ha fatto sì che don Pagano di sia insediato anche come vice presidente del centro di cultura “Niccolò V”. "Quello di don Piero – spiega il botiziario della Diocesi – è stato il più lungo incarico dinella storia di Santa Maria Assunta, che sino alguerra era l’unica parrocchia della città.