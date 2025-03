Sport.quotidiano.net - Parola agli allenatori. "Sappiamo che dobbiamo fare risultato». Il tecnico: mi aspetto intesa e miglioramenti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cudini e il suo Ascoli cercano il riscatto contro un Pineto che continua a sorprendere. Quella che si svilupperà al Del Duca sarà una doppia sfida tra un Picchio alla ricerca di una scossa e il suo timoniere che proverà a rifilare un brutto scherzetto alla sua ex squadra. "Sarà una partita molto importante per noi – commenta ilbianconero –, il Pineto sta bene mentalmente. Giochiamo in casa eche. Abbiamo rispetto per chi incontriamo, ma non cerco rivalsa verso nessuno. Non fa parte del mio modo di pensare. Ho vissuto un’esperienza a Pineto. Non è andata come volevamo, ma li ringrazio per l’opportunità avuta. Ora è un capitolo chiuso, domani cercheremo diil massimo per portare punti a casa. Golo non è ancora pronto, domani Menna verrà in panchina con noi.