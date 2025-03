Sololaroma.it - Parma-Torino Streaming Gratis: la sfida salvezza di Serie A in Diretta Live

La 28° giornata diA sta per entrare nel suo vivo, pronta a regalarci grande spettacolo e partite ricche di spettacolo. Il sabato calcistico ci consegnerà 4 anticipi, fondamentali per quanto concerne l’alta e la bassa classifica. Uno di questi metterà a confronto due squadre che stanno lottando per non retrocedere inB, per rimanere nella massima categoria italiana. Stiamo parlando dellafra, che scenderanno in campo oggi 8 marzo alle 15:00 allo stadio Ennio Tardini. Una gara estremamente delicata, con in palio 3 punti pesanti che potrebbero spostare gli equilibri dell’attuale graduatoria.L’andamento diReduce dalla sconfitta per 1-0 con l’Udinese, ildeve ritrovare la via della vittoria, per allontanarsi dalle ultime 3 posizioni in classifica.