Parma-Torino 2-2, Pellegrino salva i ducali

Gol, spettacolo ed emozioni al Tardini nell’anticipo della 28/a giornata di Serie A tra. Il 2-2 finale consente aidi Cristian Chivu di strappare un punto prezioso in chiave salvezza, mentre i granata vedono sfumare sul più bello la terza vittoria consecutiva. In classifica ilsale a quota 24 punti, +2 sull’Empoli terzultimo. Il Toro si porta invece a 35 e forse dice definitivamente addio alle speranza di agganciare il treno per l’Europa.La partitaToro in vantaggio al 19? con un bel destro a giro di Elmas. Nella ripresa iltrova il primo pari al 60? con un sinistro da centro area di. Al 72? granata di nuovo avanti con Che Adams, bravo a battere Suzuki di destro su assist in verticale di Vlasic. Ilperò non molla e all’82’ trova ancora il pari con il protagonista inattesoche segna di testa su Calcio d’angolo.