Sport.quotidiano.net - Parma-Torino 2-2, Pellegrino risponde a Elmas e Adams

Roma, 8 marzo 2025 - Termina 1-1 la gara del Tardini tra, con i granata che passano due volte in vantaggio (con) ma in entrambe le occasioni vengono raggiunti dai padroni di casa con, autore di una doppietta. Con questo risultato, la squadra di Vanoli resta saldamente all'undicesimo posto a quota 35 punti, mentre iltorna a far punti dopo la sconfitta contro l'Udinese e si porta temporaneamente a +2 sulla terzultima piazza. Le formazioni titolari Ilscende in campo con un 4-3-3 con Suzuki in porta, Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri in difesa, Keita, Estevez e Sohm a centrocampo e Almqvist, Bonny e Cancellieri in attacco. Vanolicon un 4-2-3-1 composto da Milinkovic-Savic tra i pali, Walukiewicz, Coco, Maripan e Biraghi a comporre la linea difensiva, Casadei e Ricci in mediana e Lazaro, Vlasic edalle spalle di Che, unica punta.