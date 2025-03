Terzotemponapoli.com - Parma e Torino impattano al Tardini

Finisce 2-2 la sfida tra: granata due volte in vantaggio con le reti di Elmas e Adams, mentre è Pellegrino a rubare la scena e a siglare la doppietta che divide la posta in palio., la cronacaAgonismo ad equilibrio caratterizzano la prima frazione di gioco. Serve il colpo di un singolo per sbloccarla e tale arriva al 19? quando Elmas riceve palla da Casadei, entra in area e piazza un destro chirurgico alle spalle di Suzuki. Ilprova a reagire e sfiora il pari ad un soffio dell’intervallo: sugli sviluppi di un corner, Milinkovic-Savic si oppone prima a Vogliacco e poi al tap-in di Bonny.Fin dai primi minuti della ripresa, ilappare più pimpante e voglioso di trovare il pareggio. Al 55? Chivu prova a dare un’ulteriore scosse, effettuando un triplo cambio: azzeccatissima in particolare la scelta di far entrare Pellegrino che, 6 minuti più tardi, controlla un pallone arrivato dalla sinistra da Valeri e lo scarica alle spalle di Milinkovic-Savic.