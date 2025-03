Parla la fidanzata 18enne di Lacerenza i clienti vip della Gintoneria | Droga? Nei privé ho visto solo scampi Perché dalle escort non guadagnava niente

Leggi su Open.online

Tutte false le accuse contro Davide, compresa quella dello sfruttamentoprostituzione, per nonre dello spaccio di. La difesa a spada tratta arriva da Clotilde Conca Bonizzoni,oggi maggiorenne del 60enne, finito ai domiciliari con Stefania Nobile per il presunto giro di prostituzione e spaccio alladi Milano. Intervistata alla Zanzara su Radio24, laassicura che«non è il Pablo Escobar che state descrivendo», e di cui sarebbero convinti anche gli inquirenti. E figuriamoci se traeva profitto dal giro diche frequentava il locale: «C’eranocome in ogni locale di Milano – dice Conca a Giuseppe Cruciani – ma Davide non prendeva un euro da queste ragazze». Anche, secondo lei, non aveva bisogno.Conca Bonizzoni è convinta del fatto che il suo fidanzato non proponeva aipacchetti per le serate che comprendevano alcol,ed: «Non aveva bisogno di spacciare per guadagnare o di gestireper guadagnare.