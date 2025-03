Panorama.it - Paris Fashion Week: l'archivio ritrovato di Hubert de Givenchy

A Parigi è andato in scena un altro attesissimo debutto nel mondo della moda, quello di Sarah Burton in qualità di direttore creativo di, e per la sua opera prima riparte da una serie di archivi inediti. Nel 2016, i nuovi proprietari della storica casa/atelier dide, all’8 di Avenue Alfred de Vigny, durante la ristrutturazione scoprono un armadio a muro segreto, al suo interno una serie di schizzi, cartamodelli e prototipi della collezione d’esordio (1952). Questo “tesoro” diventa il punto di partenza del lavoro della Burton per definire il nuovo percorso stilistico della Maison. «Per guardare avanti, bisogna tornare alle origini. L’atelier, per me, è tutto: il cuore e l’anima di» dichiara la stilista. La nuova collezione, tuttavia, non tratta una banale riedizione di quei modelli ma è frutto, piuttosto, di una condivisione di valori legati alla metodologia creativa.